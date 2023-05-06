МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Для мировой экономики рекордный размер госдолга Соединенных Штатов Америки (США) может обернуться двумя крайне угрожающими сценариями. В первом случае страна с крупнейшей экономикой придет к дефолту, во втором — власти примут решение резко снизить расходы, пишет The Economist. Карла III официально короновали в Британии

Оба развития событий с госдолгом Америки — угроза мировой экономике. Однако, подчеркивают авторы статьи, Вашингтон не спешит как-либо решать проблему.

Дефолт США подорвет доверие к оплоту сложившейся мировой финансовой системы. Существенное снижение расходов из американского бюджета вызовет сильную рецессию, которая маховиком ударит по всем остальным странам, как это уже было в 2008 году, когда банковский кризис из Америки перекинулся на весь мир.

При этом издание обращает внимание на то, что повышение потолка госдолга — это чисто политическое решение, которое никак не коррелируется с экономическими решениями. Но политики в Белом доме не видят иных путей разрешения ситуации. Такие выводы издание делает, основываясь на бездействии властей.

При этом экономисты считают, что прибегать к временному решению проблемы путем повышения потолка госдолга крайне нежелательно для США: это раскачивает основу американской финансовой системы все сильнее с каждым разом.

Опрошенные изданием эксперты высказали уверенность, что если США изменят свою экономическую политику, то, с высокой вероятностью, это произойдет после начавшегося жесточайшего для населения страны кризиса.