КИШИНЕВ, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймсом Клеверли сотрудничество в экономической области, сообщила пресс-служба администрации главы республики. Киев раскритиковал намерение Молдавии ввести запрет на импорт ряда культур

Санду находится в Великобритании с официальным двухдневным визитом.

"Президент Молдавии Майя Санду встретилась в Лондоне с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймсом Клеверли. Речь шла о двустороннем сотрудничестве, в частности экономическом", — сообщается на сайте администрации президента.

Также стороны обсудили последние события в области безопасности, Санду полагает, что Молдавия может стать источником стабильности в Восточной Европе, а британские партнеры могут ей в этом помочь.

Глава государства высоко оценила вклад Великобритании в проводимые Молдавией реформы, в особенности в сфере борьбы с коррупцией.