Власти Молдавии и МИД Великобритании обсудили экономическое сотрудничество
Президент Молдавии обсудила с главой МИД Великобритании экономическое сотрудничество
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КИШИНЕВ, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймсом Клеверли сотрудничество в экономической области, сообщила пресс-служба администрации главы республики.
Санду находится в Великобритании с официальным двухдневным визитом.
"Президент Молдавии Майя Санду встретилась в Лондоне с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймсом Клеверли. Речь шла о двустороннем сотрудничестве, в частности экономическом", — сообщается на сайте администрации президента.
Также стороны обсудили последние события в области безопасности, Санду полагает, что Молдавия может стать источником стабильности в Восточной Европе, а британские партнеры могут ей в этом помочь.
Глава государства высоко оценила вклад Великобритании в проводимые Молдавией реформы, в особенности в сфере борьбы с коррупцией.
https://1prime.ru/world/20230506/840546395.html
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