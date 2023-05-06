МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил о готовности Киева ввести запрет на покупку продукции молдавских производителей в качестве ответной меры на возможный ввод Кишиневом ограничений на закупку украинских зерновых и масличных культур, в том числе, пшеницы и подсолнечника. Киев раскритиковал намерение Молдавии ввести запрет на импорт ряда культур

Напомним, что ранее в субботу министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подверг критике планы властей Молдавии ограничить поставки с украинской территории зерновых и масличных культур.

"Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдавии будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии", — рассказал Качка в беседе с украинским изданием "Европейская правда".

Он добавил, что все документы для такого запрета уже готовы, процесс запущен.

Еврокомиссия во вторник, 2 мая, сообщила о полной готовности проекта по запрету на импорт с Украины отдельных зерновых культур. Это связано в том числес тем, чтобы товары не оседали в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, где их скопление приводит к кризису в фермерском хозяйстве. По мнению ЕК, необходимо, чтобы украинское продовольствие двигалось по логистическим маршрутам в страны, где оно действительно необходимо. Запрет вступил в силу 2 мая и продлится до 5 июня текущего года.

Ассоциация "Сила фермеров" в Молдавии обратилась к политика с требованием о вводе аналогичного запрета. Министерство сельского хозяйства страны ответило, что готово ввести такой мораторий на импорт с Украины.