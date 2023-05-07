МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, это произошло впервые за восемь лет, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб. Европа приступила к операции по спасению своих активов от России

Выпавшая из десятки крупнейших экономик мира в 2015 году Россия по итогам прошлого года произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место в мире по этому показателю. Последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, когда занимала девятое место с показателем в 2,05 триллиона долларов. В 2021 году страна была одиннадцатой.

Крупнейшей экономикой мира в 2022 году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. На втором месте расположился Китай (17,94 триллиона долларов), а тройку лидеров традиционно замкнула Япония (4,17 триллиона долларов).

Германия осталась на четвертой позиции с ВВП в 4,07 триллиона долларов, а на пятой — Индия с 3,4 триллиона долларов. Британия сохранила за собой шестое место с 3,07 триллиона долларов, а Франция осталась седьмой с 2,78 триллиона долларов.

Канада по итогам прошлого года была девятой с номинальным ВВП в 2,14 триллиона долларов, а Италия, потерявшая за год две позиции, опустилась на десятое место с показателем в 2,01 триллиона долларов. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая опустилась на три позиции и заняла 13-е место по итогам прошлого года.

Для рейтинга стран по ВВП за 2022 год использовались последние годовые или квартальные данные, предоставляемые национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанные в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период. За 2021 год использовались данные Всемирного банка.