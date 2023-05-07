МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Мировая экономическая статистика искажена и политизирована, поэтому трудно сказать, вернулась ли экономика России по итогам минувшего года в десятку крупнейших в мире или она вообще из нее и не выходила, важно, что она по-прежнему имеет колоссальный вес, заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Финансовые аналитики ждут от цен на золото нового исторического максимума

Россия по итогам прошлого года вернулась в топ-10 экономик мира, это произошло впервые за восемь лет, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

"Вернулась Россия по итогам 2022 года в десятку крупнейших экономик мира или она вообще из нее не выходила, сказать сложно. Мировая статистика имеет массу ошибок, она политизирована. В ней трудно ориентироваться. Да, ВВП России упал в прошлом году… но и другие экономики просели", — сказал он.

Важно, по его мнению, другое — насколько экономика России востребована в мире. "Мы, как и прежде, оказываем колоссальное влияние на мировую экономику, все за прошедший год в этом убедились", — заметил эксперт.

По его словам, несмотря на санкции в отношении энергоносителей, этот товар все равно остается ликвидным, и РФ по-прежнему экспортирует этот сегмент не только в Китай или Индию, но и в европейские страны. Кроме энергоносителей, указывает он, Россия экспортирует и зерно, и удобрения. Стоит и учитывать в этом вопросе и российское оружие, которое, отмечает эксперт, продемонстрировало яркое превосходство над западными аналогами.

Суздальцев отметил, что в текущем году России еще предстоит бороться с трудностями санкций — продолжать искать, в частности, новые логистические пути движения товаров, новые схемы взаиморасчетов.

"Но с будущего года, когда Россия закончит перестраивать свою экономику, в стране начнется подъем", — заключил он.