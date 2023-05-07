Эксперт РСМД назвала причину присоединения стран к БРИКС
Эксперт РСМД Дейч: страны стремятся вступить в БРИКС, чтобы не подчиняться диктату США
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Государства желают вступить в БРИКС во избежание подчинения диктату Вашингтона, высказала РИА Новости мнение ведущий научный сотрудник Института Африки РАН и эксперт РСМД Татьяна Дейч.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, ЮАР, Китай и Индия, хотят присоединиться Аргентина, Иран, Турция, Египет, Индонезия и Саудовская Аравия.
По словам эксперта, в данный момент происходит становление многополярного мирового порядка.
"Те государства, которые не хотят подчиняться диктату США, хотят присоединиться к БРИКС", — подчеркнула Дойч.
Она отметила, что страны также станут ближе к России, Китаю и Индии.
Ранее заведующий центром исследований юга Африки Института Африки РАН Андрей Токарев прокомментировал заявления президента Алжира Абдельмаджида Теббуна о преимуществах присоединения государства к БРИКС. По его словам, Алжир обладает хорошим экономическим потенциалом и давними отношениями с Россией.
https://1prime.ru/world/20230507/840547638.html
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