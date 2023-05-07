МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Государства желают вступить в БРИКС во избежание подчинения диктату Вашингтона, высказала РИА Новости мнение ведущий научный сотрудник Института Африки РАН и эксперт РСМД Татьяна Дейч. Президент Бразилии намерен обсудить с БРИКС и МВФ вопрос о помощи Аргентине

В БРИКС входят Бразилия, Россия, ЮАР, Китай и Индия, хотят присоединиться Аргентина, Иран, Турция, Египет, Индонезия и Саудовская Аравия.

По словам эксперта, в данный момент происходит становление многополярного мирового порядка.

"Те государства, которые не хотят подчиняться диктату США, хотят присоединиться к БРИКС", — подчеркнула Дойч.

Она отметила, что страны также станут ближе к России, Китаю и Индии.

Ранее заведующий центром исследований юга Африки Института Африки РАН Андрей Токарев прокомментировал заявления президента Алжира Абдельмаджида Теббуна о преимуществах присоединения государства к БРИКС. По его словам, Алжир обладает хорошим экономическим потенциалом и давними отношениями с Россией.