МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Если власти Соединенных Штатов Америки перестанут финансировать из бюджета киевских политиков, то конфликт на Украине завершится, считает экс-кандидат на пост губернатора штата Аризона, американский политик Кари Лейк. Ее слова цитирует издание Newsweek. Берлускони вынес Европе приговор

"Я считаю, что Америка должна перестать выделять деньги на этот конфликт и свести вместе Зеленского и Путина", — заявила политик.

Она считает, что другие страны, в том числе США, должны способствовать переговорам представителей Москвы и Киева.

"Усадите их за стол и скажите: придите к миру, он нам нужен. Матери требуют мира для наших детей", — подчеркнула Лейк.

Она добавила, что кризис на Украине не может разрешиться военным путем. Белый дом, если он на самом деле хочет помочь украинскому народу, необходимо влиять на ситуацию исключительно дипломатическим путем.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал стремление Москвы не усугублять конфликт на Украине, а как можно скорее прийти к его завершению.