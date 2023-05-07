МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза в случае утверждения и ввода против России нового пакета санкций спровоцирует глобальный конфликт, втянув Европу в противостояние со всем миром. С таким заявлением выступил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Йеллен назвала условие начала конституционного кризиса в США

Как он отметил в своем микроблоге в Twitter, 11-й пакет санкций столкнет страны ЕС с другими государствами, которые соблюдают нейтралитет и экономического давления на Россию не оказывают.

"ЕС хочет отыграться на не входящих в Евросоюз странах, которые не вводят ограничений в отношении России", — пишет он.

"То есть ЕС хочет, чтобы мы воевали со всем миром! Изолировать нас еще больше!" — отмечает политик.

Филиппо также считает, что Европе нужно "остановить это безумие".

Как стало известно ранее, Еврокомиссия просчитывает последствия ввода нового пакета санкций против России. По данным СМИ, решение может быть принято в ближайшие дни: послы государств, входящих в Евросоюз, планируют обсудить это предложение в среду.