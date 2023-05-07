МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В западных странах появилось мнение о том, что возможное контрнаступление Украины будет способствовать "подготовке почвы" для переговоров с Россией к концу этого года. При этом скептическое отношение к помощи со стороны Китая в вопросе становления переговорного процесса сходит постепенно на нет, пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники в европейских и американских ведомствах. Во Франции предрекли плачевную судьбу ЕС из-за новых санкций против России

"Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года, и Китай может помочь привлечь Россию за стол переговоров", — отмечает газета.

По словам европейских и американских чиновников, происходит определенный сдвиг в мировоззрении западных политиков. Они все чаще готовы "поощрять" проведение переговоров, а также искать роль Китая в этом процессе. Больше всего "сдвиг" происходит в позиции США, где раньше крайне скептически относились к любому участию Пекина в украинском кризисе.

"Этот подход основан на убеждении, что ни одна из сторон не способна продолжать борьбу бесконечно, и что готовность Пекина играть роль в международных мирных переговорах должна быть проверена", — отмечают авторы.

Собеседники из числа европейских чиновников рассказали также, что Совет национальной безопасности США выступает за начало переговоров России и Украины. При этом госдепартамент и ЦРУ настроены против: здесь хотят посмотреть на контрнаступление Киева.