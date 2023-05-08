МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бен Салман распорядились выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для граждан Судана, где продолжаются боестолкновения между Силами быстрого реагирования (СБР) и вооруженными силами страны, передает саудовское госагентство SPA. Московские промышленники встретятся с байерами из Саудовской Аравии

"Хранитель двух святынь и Его Высочество наследный принц поручили Центру гуманитарной помощи имени короля Салмана предоставить гуманитарную помощь… на сумму 100 миллионов долларов… для суданского народа", — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что в рамках оказания помощи гражданам Судана будет организована кампания по сбору средств на платформе Sahem.

В Судане с 15 апреля идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министерства здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране достигло 550, ранения получили более 4,9 тысячи.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия.

В минувшую пятницу телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что делегации правительственной армии Судана и СБР направились для проведения переговоров в саудовскую Джидду. Позже МИД Саудовской Аравии также сообщил, что проходящие переговоры между конфликтующими сторонами будут продолжаться до тех пор, пока они не согласятся на реальное, временное прекращение огня,