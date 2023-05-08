МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне спецоперации на Украине, сообщает газета Financial Times. Во Франции предрекли плачевную судьбу ЕС из-за новых санкций против России

"Брюссель предложил ввести санкции против китайских компаний за поддержку российской военной машины впервые с начала конфликта на Украине", — говорится в сообщении.

Согласно проекту нового пакета санкций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования РФ. Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology.

Как подчеркнула газета, возможные санкции со стороны ЕС, скорее всего, вызовут недовольство Пекина, стремящегося удержать Брюссель от поддержки Вашингтона в "борьбе за глобальное влияние". Утверждается, что ЕК также рассматривала возможность расширения перечня запрещенных к ввозу в РФ товаров.

При этом, согласно сообщению газеты, ЕС предложил вести санкции и в отношении некоторых иранских компаний за якобы помощь РФ. По данным газеты, Брюссель обсуждал и запрет скрывающим "без уважительной причины" свое местоположение танкерам заходить в порты стран Евросоюза.

Еврокомиссия отказалась давать какие-либо комментарии.

Ранее СМИ сообщили, что ЕК может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду.

Евросоюз уже ввел десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.