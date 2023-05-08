Financial Times: Евросоюз может ввести санкции против компаний Китая, помогающих России
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне спецоперации на Украине, сообщает газета Financial Times.
"Брюссель предложил ввести санкции против китайских компаний за поддержку российской военной машины впервые с начала конфликта на Украине", — говорится в сообщении.
Согласно проекту нового пакета санкций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования РФ. Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology.
Как подчеркнула газета, возможные санкции со стороны ЕС, скорее всего, вызовут недовольство Пекина, стремящегося удержать Брюссель от поддержки Вашингтона в "борьбе за глобальное влияние". Утверждается, что ЕК также рассматривала возможность расширения перечня запрещенных к ввозу в РФ товаров.
При этом, согласно сообщению газеты, ЕС предложил вести санкции и в отношении некоторых иранских компаний за якобы помощь РФ. По данным газеты, Брюссель обсуждал и запрет скрывающим "без уважительной причины" свое местоположение танкерам заходить в порты стран Евросоюза.
Еврокомиссия отказалась давать какие-либо комментарии.
Ранее СМИ сообщили, что ЕК может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни, послы стран ЕС намерены обсудить его в следующую среду.
Евросоюз уже ввел десять пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/world/20230508/840549344.html