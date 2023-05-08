МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза рассматривают возможность перекрыть доступ к портам в Европе для кораблей, которые подозреваются в обходе антироссийских санкций и перевозят нефть, пишет Блумберг, ссылаясь на документы. США снова стреляют в Россию, но попадают в свою экономику

"Европейский союз предложил запретить доступ к своим портам для судов, которые пытаются обойти санкции против российской нефти… мера является частью более широкого пакета санкций против России… так как ограничение цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты уже есть, теперь фокус на том, как закрыть лазейки и обеспечить более эффективное применение ограничений", — сообщается в статье. СМИ раскрыло, против каких стран Евросоюз введет санкции

Помимо этого в Евросоюзе высказали уверенность в том, что ограничения на российскую нефть пытаются постоянно обойти. Это же касается "нефтяного потолка". По данным политического объединения стран, это было зафиксировано в трансфере грузов с одних кораблей на другие.

Ранее европейские и американские средства массово информации писали, что Еврокомиссия хочет ввести в новый, уже одиннадцатый пакет санкций, механизм давления на другие, не принимавшие участие в давлении на Россию страны. Главной целью "нового механизма Евросоюза" в этом пакете будет удержание других стран от помощи России а также ужесточение попыток перекрыть российским компаниям последних торговых каналов.