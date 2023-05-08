МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Штаб Североатлантического альянса (НАТО) на прошлой неделе приводило в повышенную боевую готовность военно-воздушные силы (ВВС) из-за приближения российского истребителя над Черным морем к польскому пограничному самолету. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в альянсе. В США задумались, чем можно заменить не способную никого защитить НАТО

Как отметил собеседник издания на условиях анонимности, отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности. Это было сделано "в ответ на опасное поведение российского истребителя вблизи польского самолета Frontex над Черным морем вблизи Румынии", — рассказал он.

Он уточнил, что инцидент произошел в пятницу.

руководство НАТО "сохраняет бдительность", добавил собеседник. Что касается других вопросов агентства, то он переадресовал их к руководству Польши.