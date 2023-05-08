МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне в этом году, вероятно, резко замедлится, но пока что наблюдается сильный импульс роста цен, включая цены на базовые товары и услуги. Об этом в понедельник заявил Филип Лейн, главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн.

На прошлых семи заседаниях ЕЦБ повысил ставки, но замедлил темпы повышений на прошлой неделе, заявив, что большая часть пути в плане ужесточения денежно-кредитной политики уже пройдена и общая инфляция уже начала замедляться после достижения двухзначных цифр прошлой осенью.

"Будет существенная дезинфляция позднее в этом году, но ее еще нет, — сказал Лейн. — Мы все еще видим сильный импульс в инфляции".

"Все еще наблюдается импульс в продовольственной и базовой инфляции", — отметил он.

Лейн заявил, что резкое снижение цен на энергоносители и ослабление напряженности в снабжении должно ускорить дезинфляцию, тогда как маржа корпоративной прибыли, ключевой двигатель цен в прошлом году, должны также снизится.

"В этом году (компании) ожидают, что маржа прибыли немного снизится, так как они могут столкнуться с повышением издержек, включая возросшие расходы на оплату труда, но они не смогут сильно повышать цены, потому что спрос нормализуется", — отметил Лейн.

ЕЦБ прогнозирует снижение инфляции ниже 3% к концу 4-го квартала, но затем может пройти почти два года, прежде чем она вернется к целевому уровню центробанка, который составляет 2%.

Некоторые руководители ставят под сомнение этот прогноз и полагают, что есть риск того, что рост цен может укорениться выше целевого уровня ЕЦБ.

Главной причиной такого затяжного процесса является то, что рост номинальных зарплат может оставаться довольно сильным в течение нескольких лет, так как работники будут хотеть восстановления своих доходов, пострадавших от инфляции.

"Главной задачей для рынка труда является восстановление реальных зарплат, — сказал Лейн. — Наблюдается некоторый переходный период, длящийся несколь