МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Страны G7 намерены выработать планы по борьбе с банковскими кризисами наподобие того, который привел к краху американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщает японская газета Nikkei Asia. Российский рынок акций и рубль снизились в понедельник

"Группа семи ведущих промышленно развитых стран намерена разработать планы по борьбе с банковским кризисом наподобие того, который привел к краху Silicon Valley Bank", — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, министры финансов и руководители центральных банков стран G7 планируют изложить эти планы в совместном заявлении по окончании трехдневной встречи, которая завершится в субботу в японском городе Ниигата. По данным издания, министры финансов подчеркнут важность анализа причин неудач SVB и First Republic Bank.

"G7 планирует призвать Совет по финансовой стабильности… изучить конкретные меры", — добавляет издание.

По данным газеты, целью G7 является сдерживание распространения финансовой нестабильности.

Отмечается, что страны пришли к выводу о необходимости более жестких мер реагирования на "банковскую панику", особенно в ситуации, когда слухи могут распространяться в социальных сетях, а вкладчики в состоянии снимать средства мгновенно с помощью интернет-банкинга.

В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.