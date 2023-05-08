МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Американские банки ужесточили условия выдачи кредитов для всех категорий потребительских займов, а также для бизнеса из-за оттока депозитов со счетов и ухудшения качества кредитных портфелей, следует из результатов исследования Федеральной резервной системы (ФРС) США. Главный экономист ЕЦБ прогнозирует снижение инфляции в еврозоне

"Стандарты ужесточились для всех категорий потребительского займа, спрос ослаб для автомобильных и других потребительских кредитов", — говорится в апрельском исследовании регулятора в банковском секторе США.

Помимо потребительского кредитования банки также ужесточили требования к выдаче займов для предприятий. "Относительно займов для компаний респонденты исследования сообщили в целом про ужесточение требований и ослабление спроса на коммерческие и промышленные кредиты для больших и средних фирм, а также малых предприятий в течение первого квартала", — указано в исследовании.

В качестве причин ужесточения условий кредитования финансовые организации чаще всего сообщали об оттоке депозитов, сокращении терпимости к риску, ухудшении качества кредитных портфелей и уровне доступной ликвидности.

Банки подчеркнули, что ожидают дальнейшего ужесточения стандартов кредитования по всем категориям займов в 2023 году.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты указывали, что сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может обернуться дефолтом для корпораций и граждан. В такой ситуации финансово ослабленные корпорации или физические лица, которые не в состоянии платить по своим долгам, потенциально оказываются в дефолте.