МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Каждый представитель коллективного Запада при встрече по любому вопросу с руководством Сербии сразу вне зависимости от темы разговора требует ввести санкции в отношении России, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербия ответила на просьбы Запада ввести санкции против России

"Ранее я уже говорил об этом, о давлении, ультиматумах. Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как "добрый день" — о санкциях против России… Вероятно, это у них называется политическая повестка", — сказал президент Сербии в эфире Happy TV.

Он добавил, что хотя и не давал обещания не поддерживать санкции Запада в отношении России, до сих пор официальному Белграду удается соблюдать решения своего Совета национальной безопасности от марта 2022 года и не вводить ограничительные меры, несмотря на все заявления и ожидания политических оппонентов нынешних властей.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.