МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден решил продлить еще на один год действие режима односторонних санкций в отношении Сирии, сообщил Белый дом. Власти Швейцарии возбудили около 30 дел в связи с нарушением санкций

Согласно его данным, речь идет об указе от 11 мая 2004 года, позволяющем администрации США вводить рестрикции в отношении арабской республики. Эти ограничения, в частности, предусматривают блокировку активов физических и юридических лиц, а также ограничения на экспорт товаров и услуг в САР.

По мнению Байдена, действия правительства Сирии по-прежнему "продолжают представлять угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США". В этой связи хозяин Белого дома постановил, что принятые в отношении страны меры "должны действовать и после 11 мая 2023 года".

"В этой связи я продлеваю еще на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями сирийского правительства", — заявил Байден, обвинив власти САР в нарушении прав человека и ведении войны против собственного народа.