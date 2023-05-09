МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Удобрения, в том числе аммиачные, в рамках черноморской зерновой инициативы пока не экспортировались, сообщает ООН. В ООН рассказали о предложении по улучшению зерновой сделки

"Инициатива… предусматривает экспорт удобрений, в том числе аммиака. Такого экспорта пока не было", — сказано в сообщении организации.

ООН отмечает, что на сегодняшний день в рамках черноморской зерновой инициативы экспортировано 29 798 277 тонн зерна и другого продовольствия. Из них только 595 169 тонн доставлены судами Всемирной продовольственной программы для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене.

В тексте сказано, что в данный момент в украинских портах загружаются 14 судов, на которых предполагается вывезти примерно 600 тысяч тонн продовольствия. В сообщении также приводится статистика экспорта в рамках инициативы: если в феврале и марте экспорт рос (12% и 16% соответственно), то в апреле он упал на 29%. ООН отмечает, что в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось в среднем до 2,9 в день (в апреле показатель составлял 4 инспекции в день в среднем). В частности, в воскресенье и в понедельник досмотры не проводились, следует из сообщения.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.