МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Инвесторам следует подготовиться к месяцам коррекции рынков и угрозе новой финансовой катастрофы, порекомендовал в интервью Bloomberg главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран. Набиуллина назвала главные риски для российской экономики

Он допустил стремительное падение цен на активы в связи с тем, что инвесторы, ранее скупавшие эти активы на заемные средства, могут оказаться не в состоянии обслуживать свои долги.

Субран отметил, что у него вызывает "серьезное беспокойство" нынешняя ситуация на рынке коммерческой недвижимости и в региональных банках США, а также проблемы у небанковских финансовых посредников — хедж-фондов и пенсионных фондов.

По мнению Субрана, в ближайшее время инвесторы столкнутся с высокой волатильностью. При этом он не считает, что сегодня речь идет о "ремейке мирового финансового кризиса 2008 года", но прогнозирует, что в следующие несколько месяцев резкие движения на рынке заметно участятся. Вместе с тем Субран ожидает, что во второй половине 2023 года начнется рецессия в США.