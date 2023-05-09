МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. США во вторник могут объявить о новой военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов, сообщает Associated Press. В Верховной Раде назвали размер международной помощи Украине в апреле

Как передает агентство со ссылкой на неназванные источники, во вторник будет объявлено о предоставлении долговременной военной помощи, которая будет нацелена на укрепление ПВО.

"В отличие от американской техники, оружия и боеприпасов, которые отправляются на Украину со складов Пентагона, эти средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины", — говорится в сообщении.

Помощь будет включать системы ПВО, боеприпасы для них и беспилотники, а также финансирование обслуживания различных систем, говорится в сообщении.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.