МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-апреле 2023 года вырос на 41,3% и составил 73,148 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Россия и Алжир увеличат товарооборот между двумя странами

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 33,686 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 67,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 24,8%, составив 39,462 миллиарда долларов.

Отдельно в апреле уровень товарооборота двух стран составил 19,228 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,606 миллиарда, Китай в РФ — на 9,621 миллиарда.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.

После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

При этом товарооборот Китая и CША в январе-апреле 2023 года сократился на 11,2%, составив 217,924 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты тем не менее остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-апрель сократился в годовом выражении на 14,3% и составил 158,250 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 59,673 миллиарда, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в апреле уровень товарооборота двух стран составил 56,363 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,340 миллиарда, Китай в США — на 43,022 миллиарда.

По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.