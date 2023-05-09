МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Товарооборот Японии и России в результате неконструктивной позиции Токио сократился в первом квартале этого года на 41%, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы дипмиссии Геннадий Овечко. Россия увеличила товарооборот со странами Центральной Азии в 2022 году

"На деловые круги (Японии) оказывается беспрецедентное давление как со стороны местных властей, так и из-за рубежа. Отрицательная динамика просматривается и в торговле. По итогам 2022 года она составила порядка 20 миллиардов долларов (снижение на 8,9%), при этом значительно сократился японский экспорт в Россию, до 4,67 миллиарда долларов (падение на 40,5%)", — заявил Овечко.

По его словам, японские власти ограничили или запретили ввозить в Россию широкий список товаров, вследствие чего крупнейшей товарной группой экспорта в нашу страну в 2022 году стали подержанные автомобили – 41,5% от оборота.

По его словам, импорт из России вырос на 8,8%, до 15,38 миллиарда долларов — в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры мирового энергетического и сырьевого рынков. "В структуре поставок СПГ составил 34,4% от оборота, уголь – 24%, цветные металлы – 14,6%, продукты питания (в основном морепродукты и рыба) – 7,9%. В первом квартале 2023 г. товарооборот сократился на 41%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее падение на фоне ужесточения антироссийских мер коллективным Западом", — сказал Овечко.

Дипломат отметил резкое снижение уровня двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества. В частности, "в условиях введенного администрацией Фумио Кисиды прямого запрета на капиталовложения, кредиты, поставку оборудования японский бизнес потерял позиции в нашей стране: Россию покинули автогиганты Toyota, Nissan, Mazda. Согласно экспертным оценкам, Токио заморозил валютные резервы Центрального Банка России на сумму 4-5 триллионов иен (30-38 миллиардов долларов).

Собеседник агентства подчеркнул, что до сих пор японские компании всегда оценивали российский рынок как комфортный и перспективный, так как они получали повышенные прибыли. "Этим, вероятно, и объяснялся их прагматичный подход к работе в нашей стране", — сказал дипломат.

Сейчас же контакты и взаимодействие сохраняются лишь в некоторых сферах.

"Редкие оазисы здравого смысла – взаимодействие в сферах энергетики и рыболовства. В прошлом году поставки отечественных энергоносителей превысили 11 миллиардов долларов. (В целом) контакты поддерживаются на минимальном уровне и используются для решения наиболее актуальных задач", — подчеркнул он.