МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Экспорт Китая на фоне отмены антиковидных ограничений и возобновления нормальной внешней торговли в январе-апреле 2023 года увеличился на 2,5%, при этом импорт снизился на 7,3%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. В США признали свою главную слабость, которой воспользуется Китай

Экспорт Китая за отчетный период вырос в годовом выражении на 2,5% и составил 1,116 триллиона долларов, а импорт упал на 7,3%, достигнув отметки в 822,76 миллиарда долларов.

Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-апрель 2023 года достиг 1,939 триллиона долларов, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР составило 294,19 миллиарда долларов.

Лидерами по товарообороту с Китаем за январь-март остались АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая с ЕС составил 262,531 миллиарда долларов, с АСЕАН — 304,637 миллиарда долларов, с США — 217,924 миллиарда долларов. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 149,606 миллиарда долларов, со странами Африки – 94,382 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 4,4%, достигнув 6,3 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 7% и составил 3,59 триллиона долларов, а импорт — на 1,1%, до 2,71 триллиона долларов.