МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц хочет призвать Евросоюз отменить принцип единогласия при принятии ряда решений политического объединения стран Европы, пишет агентство Bloomberg. СМИ: Еврокомиссия посоветовала Германии отказаться от поставок по "Дружбе"

С таким предложением немецкий политик выступит перед Европарламентом во вторник, 9 мая. Шольц намерен рассказать о своем новом, глобальном видении современного мира двадцать первого века. Он хочет призвать представителей парламента ЕС провести структурные реформы в Европе, сообщили источники агентства на условиях анонимности.

Канцлер Германии, страны с самой развитой экономикой в регионе, в числое прочего, хочет призвать ЕП изменить подход к принятию решений в политическом объединении. Сейчас для этого необходимо единогласное решение всех стран, по мнению политика, это надо изменить.

По его видению, решения должно приниматься большинством стран, чтобы один-два игрока не могли блокировать позицию большинства. Он считает, что это сделает голосование по внешнеполитическим и фискальным вопросам в Евросоюзе более быстрым и эффективным.

Другое предложение Шольца касается энергетического рынка. По его мнению, Европе нужно создать общую сеть и инфраструктуру для хранения и перевода энергоресурсов из одной страны в другую в рамках ЕС.