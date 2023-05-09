МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Проблемы с денежными переводами в адрес операторов почтовой связи Польши и Словакии могут возникнуть у жителей Украины, сообщает издание "Страна.ua". Украина получила от Евросоюза 20 миллиардов долларов

"У украинцев могут возникнуть проблемы с денежными переводами в адрес операторов почтовой связи Польши и Словакии. Сейчас граждане Украины перечисляют на них деньги с валютных банковских карт в рамках действующего в стране лимита до 100 тысяч гривен в месяц (2,7 тысячи долларов), но на переводы обратил внимание Нацбанк Украины, и заявил, что деньги идут неправильно — проводятся по неправильному платежному коду", — говорится в сообщении издания в телеграм-канале.

Уточняется, что в связи с этим Нацбанк написал внутреннее письмо и разослал его по банковской системе. В документе, которое оказалось в распоряжении "Страны" НБУ обвинил почтовые службы Польши и Словакии в мискодинге – проведении платежа по неправильному (подложному) коду торговца. Каждый торговец и почта имеет свой платежный код — MCC (MerchantCategoryCode), он должен соответствовать виду деятельности.

Так, НБУ потребовал от украинских финансистов тщательнее проверять карточные переводы. В итоге проблемы могут возникнуть у простых потребителей, которые сейчас перечисляют деньги на польскую и словацкую почты. В банках признали, как сообщает издание, что поставят эти операции на контроль, а после могут и вовсе запретить под давлением регулятора, чтобы не получить штраф.

"Похоже, Нацбанк увидел в этом какую-то схему, хотя почтовые операторы еще могут поспорить по коду операций. Украинским же банкам намекают на подозрительность таких перечислений, особенно, когда говорят о повторяющихся проводках — это один из маяков финансового мониторинга. Потому наши банки могут начать своим клиентам задавать вопросы по таким платежам. А могут и приостановить их на какое-то время на всякий случай, чтобы угодить НБУ", — прокомментировали "Стране" ситуацию в одном из банков.