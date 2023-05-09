МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. S&P Global Market Intelligence снижает прогноз реального роста ВВП США в 2023 году до 1,2 %, передает агентство Рейтер со ссылкой на отчет S&P. США ждет от ОПЕК увеличения нефтедобычи в следующем году

"Джоэл Праккен, соруководитель отдела экономики США в S&P Global Market Intelligence, снизил свой прогноз роста реального ВВП США на 2023 год на 20 базисных пунктов до 1,2%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение прогноза связано с риском дефолта в стране, а также ужесточения кредитных стандартов банков.

Прогноз роста ВВП на 2024 год в свою очередь понизили на 90 базисных пунктов до 0,9%.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.