МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Швеция не намерена передавать истребители JAS Gripen на вооружение Украины. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил министр обороны королевства Пол Йонсон. Белый дом: дефолт США станет подарком России и Китаю

"У нас сейчас нет лишних истребителей JAS (Gripen), которые мы можем отправить на Украину", — цитирует главу Минобороны местный телеканал SVT.

Министр обороны США Ллойд Остин в марте текущего года заявлял, что Швеция уже приняла решение выделить Украине десять танков немецкого производства Leopard. Норвегия, по его словам, должна была предоставить киевскому режиму два комплекса ПВО NASAMS.

Россия ранее направляло участникам Североатлантического альянса (НАТО) ноту из-за снабжения Украины оружием.