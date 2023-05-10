МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Комментируя высказывание представителя Госдепа США о том, что Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств, сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что Соединенные Штаты проиграли схватку за Сирию и уже не смогут изменить новую реальность. Байден решил продлить действие режима санкций против Сирии

"Заявление США, что Сирия "не заслуживает" такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию", — отметил сенатор.

Как он считает, восстановление членства Сирии в региональной организации дезавуирует заявления 2011 года ряда западных и арабских политиков о неизбежной отставке президента страны Башара Асада.

"По сути, ЛАГ, объединяющая более 20 государств арабского мира, признала (за исключением нескольких стран, в частности, Катара) необратимость сдвигов в Сирии под руководством президента Асада, как и восстановление контроля Дамаска над основной частью территории страны", — написал Пушков.