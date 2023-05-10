МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Единственной страной в мире с годовой дефляцией в марте стал ближневосточный Бахрейн, где она составила скромные 0,1%, следует из расчетов РИА Новости. Годовая инфляция в Швейцарии замедлилась в апреле

Всего инфляция в начале весны замедлилась в 102 странах. Наиболее заметное снижение произошло в Южном Судане (на 12,1 процентного пункта), Гане (на 7,8 процентного пункта), России (на 7,5 процентного пункта), Белоруссии (на 5,7 процентного пункта) и Зимбабве с Турцией (на 4,7 процентного пункта).

В то же время в марте темпы роста цен увеличились в 34 странах, при этом радикальное ускорение наблюдалось в Ливане — на 74,2 процентного пункта. Значительно инфляция прибавила в Бурунди (на 4,6 процентного пункта), Пакистане (3,9 процентного пункта) и Эфиопии (2,2 процентного пункта).

Темпы роста цен остались неизменными в начале весны в четырех странах: Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии.

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 142 страны, по состоянию на начало мая раскрывшие данные за март.