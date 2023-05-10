МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Задержки с инспекцией судов в рамках зерновой сделки имеются, переговоры со сторонами ведутся постоянно и не всегда бывают легкими, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Источник рассказал о позиции России на переговорах по зерновой сделке

Ранее ООН сообщил, что в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось в среднем до 2,9 в день (в апреле показатель составлял 4 инспекции в день в среднем). В частности, в воскресенье и в понедельник досмотры не проводились.

"Да, такие проблемы имеются, периодически заявляют о себе. Но мы ведем переговоры со сторонами, конечно, они не всегда легкие, но они идут", — сказал собеседник агентства.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.