Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 4,9 процента с пяти процентов месяцем ранее
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 4,9% в годовом выражении после роста на 5% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Показатель годовой инфляции находится на минимуме с апреля 2021 года.
В месячном выражении потребительские цены в США за апрель выросли на 0,4% после роста на 0,1% месяцем ранее.
Аналитики, порошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения годового показателя на уровне 5%. Месячный показатель совпал с прогнозом аналитиков.
Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 5,5% с 5,6% месяцем ранее, а в месячном — сохранилась на уровне марта в 0,4%.
В частности, цены на продовольствие в США в апреле не изменились в месячном выражении, на энергоносители — выросли на 2,7%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 7,7%, а энергоносители подешевели на 12,6%.
https://1prime.ru/world/20230510/840564572.html