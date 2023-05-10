МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 4,9% в годовом выражении после роста на 5% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Аналитик дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

Показатель годовой инфляции находится на минимуме с апреля 2021 года.

В месячном выражении потребительские цены в США за апрель выросли на 0,4% после роста на 0,1% месяцем ранее.

Аналитики, порошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения годового показателя на уровне 5%. Месячный показатель совпал с прогнозом аналитиков.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 5,5% с 5,6% месяцем ранее, а в месячном — сохранилась на уровне марта в 0,4%.

В частности, цены на продовольствие в США в апреле не изменились в месячном выражении, на энергоносители — выросли на 2,7%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 7,7%, а энергоносители подешевели на 12,6%.