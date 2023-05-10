МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Профицит бюджета США в апреле составил 176,081 миллиарда долларов против дефицита в 378,076 миллиарда в марте, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что профицит бюджета страны составит 235 миллиардов долларов.

Профицит бюджета в США зафиксирован впервые с апреля прошлого года, когда он составлял 308,215 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце снизились почти на 17% в годовом выражении и составили 462,34 миллиарда долларов, доходы — на 26%, до 638,52 миллиарда долларов.