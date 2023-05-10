Профицит бюджета США в апреле составил 176 миллиардов долларов
Профицит бюджета США в апреле составил 176 миллиардов долларов — меньше прогноза
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Профицит бюджета США в апреле составил 176,081 миллиарда долларов против дефицита в 378,076 миллиарда в марте, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что профицит бюджета страны составит 235 миллиардов долларов.
Профицит бюджета в США зафиксирован впервые с апреля прошлого года, когда он составлял 308,215 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце снизились почти на 17% в годовом выражении и составили 462,34 миллиарда долларов, доходы — на 26%, до 638,52 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/world/20230510/840566674.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.