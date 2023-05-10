ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт Штатов обернется проблемами для всего мира.

"Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы", — заявил Байден на мероприятии в Нью-Йорке.

По его словам, нынешний кризис создан республиканцами, поскольку США имеют возможности платить по своим долгам. "Наша экономика скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб", — предупредил Байден о последствиях возможного дефолта.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен накануне предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.