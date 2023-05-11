МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Главы министерств финансов и Центробанков стран "Большой семерки" начинают в четверг трехдневную встречу в японском городе Ниигата, в ходе которой предполагается обсудить финансовую нестабильность в мире, антироссийские санкции и меры поддержки Украины. Страны G7 ищут общий подход к борьбе с банковскими кризисами, пишут СМИ

Японию представляют министр финансов Сюнъити Судзуки и глава Банка Японии Кадзуо Уэда.

На министерскую встречу, по данным агентства Киодо, также приглашены представители Бразилии, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Сингапура, Союза Коморских островов, председатель Африканского союза, а также международных организаций, в частности, Всемирного банка и Международного валютного фонда. Как ожидается, они должны будут присоединиться к участникам от "семерки" в рамках обсуждения мировых экономических вызовов и обеспечения финансовой стабильности.

Кроме этого, в рамках обсуждения мер поддержки украинской экономики предполагается участие по видеосвязи министра финансов Украины Сергея Марченко.

Другими вопросами для обсуждений станут экономическая безопасность, обеспечение бесперебойных цепочек поставок и снижение зависимости от Китая, вызовы финансовым системам в условиях развития новых технологий и социальных сетей, банкротство западных банков и риск дефолта по федеральному долгу США, долговые обязательства развивающихся стран, а также меры препятствия обхода антироссийских санкций.

По итогам встречи ожидается совместное заявление.

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.