МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы должны допустить дефолт государства, если не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов. Байден предупредил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира

"Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт", — сказал он на встрече с избирателями, которую устроил в прямом эфире телеканал CNN.

Трамп предположил, что дефолта не понадобится: демократы уступят требованиям республиканцев и сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.