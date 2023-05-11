Трамп призвал "пойти на дефолт", если власти не сократят расходы
Трамп: республиканцы должны "пойти на дефолт", если не добьются сокращения расходов
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы должны допустить дефолт государства, если не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов.
"Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт", — сказал он на встрече с избирателями, которую устроил в прямом эфире телеканал CNN.
Трамп предположил, что дефолта не понадобится: демократы уступят требованиям республиканцев и сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.
https://1prime.ru/world/20230511/840567578.html
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