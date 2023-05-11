МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Санкции, введенные для сдерживания России, ускорили отказ от доллара в мире и разрушили украинскую экономику, заявил в видео, размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV, американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис. ЕК предлагает санкции против "десятков" физлиц и юрлиц России, пишут СМИ

В заявлении говорится: "Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям".

Аргументируя сказанное, Моррис апеллировал к графику динамики ВВП России и Украины, согласно которому с введением антироссийских санкций украинские макроэкономические показатели резко пошли вниз.

Также в заявлении говорится, что после введения санкций полностью изменилось положение доллара в мире. Моррис констатировал: если с 2001 по 2022 годы доля хранящихся в долларах мировых валютных резервов снизилась с 71 до 55%, то за последний год она потеряла еще 8%.

"Главный вывод здесь следующий: за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия", — указал экс-ведущий Fox News.

Сложившаяся в мире обстановка заставляет страны использовать в торговле другие валюты, что является опаснейшей угрозой для американской финансовой системы, резюмировал Моррис.