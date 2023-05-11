МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в апреле 2023 года вырос на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 4,9 процента

За первые четыре месяца 2023 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 1% по сравнению с январем-апрелем прошлого года.

CPI в городах в апреле в годовом выражении вырос на 0,2%, а в сельской местности – на 0,1%. Продовольственные товары подорожали на 0,4%, непродовольственные — на 0,1%, потребительские подешевели на 0,4%, услуги подорожали на 1%.

Цены на фрукты в апреле в годовом выражении выросли на 5,3%, на овощи и зелень упали на 13,5%, яйца подорожали на 1,2%, продукция водного промысла подешевела на 0,9%, цены на мясо выросли на 2,2%, в том числе свинина подорожала на 4%.

Услуги здравоохранения в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,9%, на транспорт и связь упали на 3,3%, жилье подешевело на 0,2%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении снизился на 3,6%.

По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году CPI составит около 3%.