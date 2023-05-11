ПЕКИН, 11 мая — ПРАЙМ. Китай и Эквадор в четверг подписали соглашение о свободной торговле, сообщило министерство коммерции КНР. Президент Киргизии оценил потенциал взаимной торговли с Россией

Сообщается, что министр коммерции КНР Ван Вэньтао и министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Эквадора Хулио Хосе Прадо 11 мая по видеосвязи подписали межправительственное соглашение о свободной торговле.

"Благодаря соглашению о свободной торговле Китай и Эквадор достигнут высокого уровня взаимной открытости, создадут более благоприятную, удобную, прозрачную и стабильную деловую среду для предприятий, еще больше стимулируют потенциал торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами", — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что стороны начали работу над созданием соответствующего договора в феврале 2022 года.