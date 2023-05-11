ВАШИНГТОН, 11 мая — ПРАЙМ. Возможный дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. В ЦБ ожидают, что российская экономика вернется к росту во втором квартале

"Дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики", — сообщила она в четверг на брифинге.

Козак добавила, что угроза дефолта в США возникла в сложное для мировой экономики время.

"Мы решительно призываем стороны в США собраться и достичь консенсуса для срочного решения этого вопроса", — отметила она.

На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт США обернется проблемами для всего мира. В таком случае "наша экономика скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб", предупреждал он.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

АМЕРИКАНСКИЕ БАНКИ

Властям США необходимо оставаться бдительными в отношении банковского сектора страны, поскольку могут возникнуть новые, пока еще скрытые уязвимости, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Власти в США предприняли быстрые действия для решения этих уязвимостей, и это приветствуется. Но очень важно, чтобы власти оставались бдительными при появлении новых скрытых уязвимостей в новых условиях", — сообщила она журналистам на вопрос о ситуации в американском банковском секторе.

Козак добавила, что проблемы в банковской сфере возникли в ходе "стремительного перехода" от периода низких процентных ставок к ужесточению монетарной политики в США.

Сложности в банковском секторе США обострились в марте после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

В мае Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния передал First Republic Bank в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.