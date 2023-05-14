КИШИНЕВ, 14 мая — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду обсудила привлечение финансирования для реализации проектов в разных сферах с помощью Агентства США по международному развитию (USAID), сообщила пресс-служба администрации президента. Молдавия заинтересована в закупках газа у Греции

Санду 12-13 мая находилась с официальным визитом в США.

"Президент Майя Санду обсудила с Эрин Макки, заместителем администратора USAID по Европе и Евразии, о помощи, которую USAID оказывает нам на протяжении многих лет… Обсуждались новые возможности финансирования, чтобы помочь правительству ускорить укрепление демократии и экономического роста за счет проектов в области инфраструктуры, транспорта и тех, которые повышают устойчивость к внешним воздействиям", — сообщается на сайте администрации молдавского президента.

Санду поблагодарила правительство США, которое через USAID помогает Молдавии развивать области информационных технологий, сельского хозяйства, виноделия и легкой промышленности. В настоящее время в Молдавии реализуются несколько проектов в различных областях при поддержке USAID, сотрудничество с агентством у Кишинева началось в 2016 году.