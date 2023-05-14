КИШИНЕВ, 14 мая — ПРАЙМ. Если Молдавия подаст заявку на получение средств от ЕС, то уже осенью сможет воспользоваться финансовой поддержкой для реализации различных проектов, заявила евродепутат Рамона Стругариу. Молдавия рассчитывает на средства Агентства США по международному развитию

"Это означает, что Молдавия может подать заявку на финансирование от ЕС для проектов, представляющих общий интерес в области транспорта, энергетики и цифровых технологий. Это большие суммы, которых предоставляет Европейский Союз. Если дела пойдут хорошо, и Молдавия подаст заявки на финансирование, она может воспользоваться этим финансированием уже осенью", — сказала она в интервью Radio Moldova.

Также Стругариу отметила, что Европарламент рассчитывает на начало переговоров о членстве Молдавии в ЕС до конца этого года, депутаты готовы оказать Кишиневу финансовую поддержку и техническую помощь для выполнения необходимых шагов.

Ранее 9 мая правительство Молдавии подписало соглашение о присоединение к программе CEF (Connecting Europe Facility), которая регулирует различные проекты в Европейском Союзе.

Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.