МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна намерена идти по пути дедолларизации экономики. Торговая палата России и Венесуэлы хочет создать свою судоходную компанию

"Мы должны туда встроиться (в инициативу по дедолларизации — ред.), это наш путь, путь новой экономики свободы, где валюты не используются для наказания стран и санкций", — сказал венесуэльский президент в своей телепрограмме Con Maduro+.

Целый ряд стран Латинской Америки уже работают над уходом от доллара во внешней торговле. В конце апреля власти Аргентины на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ заявили о переходе к оплате импорта из Китая в юанях. В марте Бразилия и Китай объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить транзакции и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.

В середине мая президент Бразилии Луис Арсе заявил, что Центральный банк изучит возможность использования юаня в торговле с Китаем.