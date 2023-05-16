МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. США не станут объявлять дефолт, однако растущий госдолг не позволит стране избежать в будущем серьезных экономических проблем, заявил в интервью РИА Новости прославленный американский инвестор Джим Роджерс. Дефолт в США случится, но не сейчас, предсказал экономист

"Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию — а они сделают это, я тебе гарантирую. Американцы не собираются объявлять дефолт по своим долгам. Они не собираются звонить всем банкам в мире и говорить: "Мы не будем платить вам". Этого не произойдет. Они могут обмануть всех. Они могут делать вид, будто собираются объявить дефолт, но они не станут этого делать. И все будет только ухудшаться", — сказал Роджерс, комментируя ситуацию вокруг достигшего потолка госдолга США и возможный дефолт.

Он выразил уверенность, что сильнее всего последствия этих тенденций скажутся на представителях американской молодежи, когда те станут старше. В этой связи Роджерс привел в пример ситуацию в другой стране — Великобритании, где череда накопившихся экономических проблем в конечном счете в 1976 году привела к масштабному финансовому кризису.

"Я помню, как пришлось страдать всем в Великобритании, когда страна все глубже погружалась в долги. Это было ужасным местом для жизни. И с Америкой происходит то же самое. Ни одна страна в истории не погружалась на такую глубину долга, при этом не испытывая серьезных проблем, прежде чем разрешить эту ситуацию. Поэтому, это не хорошо для США. Они могут поднять потолок госдолга, могут обновить его или что-то в этом роде. Но это лишь ухудшает ситуацию", — подчеркнул собеседник агентства, выразив уверенность в том, что крупнейшая в мире страна-должник не может оставаться динамично развивающейся и мощной силой.

Роджерс напомнил, что столетие назад Великобритания была первой экономикой мира, однако постепенно утратила свое ведущее положение, столкнувшись с комплексом финансово-экономических проблем. Результатом стало то, что в 1976 году там случился масштабный кризис, и Международному валютному фонду пришлось в экстренном порядке выделять Лондону кредиты, чтобы спасти британскую экономику.

"Что это означает? Это означает, что другие страны укрепляют свое положение. Прежде, когда Британия переживала упадок, Америка становилась сильнее. Оглянись вокруг и увидишь, каково в Америке сейчас. Но через 100 лет будет гораздо хуже. У молодежи не будет столь же хорошей жизни, как раньше. И ряд других стран начнут вытеснять Америку с первого места. Я не знаю, кто это будет. Если спросите меня, я бы сказал, что это, вероятно, будет Китай", — предположил известный экономист.