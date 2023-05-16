МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Радующих перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки на данный момент нет, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Китай выступил за соблюдение баланса в реализации "продуктовой сделки"

Дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Это будут переговоры технических делегаций, которые в принципе с начала действия механизма ведутся постоянно", — сказал собеседник агентства.

На вопрос о перспективах сроков продления зерновой сделки он ответил, что "на данный момент радующих перспектив нет".

"Мне сложно сказать, что будет завтра. Возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне, их (перспектив – ред.) нет. Но все мы хотим и настроены на то, чтобы работа механизма не останавливалась", — сказал источник.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти–Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.