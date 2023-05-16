МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Супругу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер после визита в российское посольство в Берлине уволили из компании NRW.Global Business, пишет немецкая газета Bild. В Европе придумали "силовой" способ избежать кризиса

Прием состоялся в честь Дня Победы.

"Госпожу Шредер-Ким освободили от должности с немедленным вступлением распоряжения в силу, и теперь ее трудовые отношения с компанией NRW.GlobalBusiness

будут прекращены без какого-либо уведомления", — сказала пресс-секретарь министра экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур.

Она добавила, что жена экс-чиновника была предупреждена о неприемлимости высказываний по политическим темам.

Со Ен Ким-Шредер работала в NRW.GlobalBusiness как представитель в Южной Корее.