БРЮССЕЛЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Евросоюз отмечает необычный рост потоков товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в соседние с РФ страны, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), просит их объяснить ситуацию и остановить такие потоки, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис. Польские и белорусские перевозчики нашли новый способ обхода санкций ЕС

"Недавно страны ЕС начали рассматривать первые досье о нарушении ограничительных мер, принятых в 2022 году. Это касается не только стран ЕС, но также третьих стран, где был замечен необычный рост товарных потоков, включающих подсанкционные товары. Это включает экспорт из ЕС в соседние с Россией страны, в особенности в Евразийском экономическом союзе, а также в другие страны, которые не присоединились к европейским санкциям. Мы попросили соответствующие страны объяснить аномальные потоки и принять эффективные меры для прекращения этого", — сказал Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров финансов ЕС.

Он подчеркнул, что обход европейских санкций ослабляет их эффективность и наносит урон внутреннему рынку ЕС, создавая несправедливую конкуренцию. "Эффективность санкций зависит от их реализации. Прекращение обхода санкций будет фокусом предложенного Еврокомиссией 11-го пакета", — напомнил вице-президент ЕК.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.