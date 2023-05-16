МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Желание политиков на Украине подорвать нефтепровод "Дружба", по которому транспортируется российское сырье в страны ЕС, можно расценивать как акт агрессии против страны НАТО, пишет венгерское издание Magyar Nemzet. Польша предложила включить в пакет санкций запрет импорта нефти по "Дружбе"

"Они хотели, образно говоря, напасть на страну альянса, но взорвав нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжелое положение", — рассказал изданию специалист по политике безопасности и экономист Дьёрдь Ногради.

По его мнению, такой серьезный акт агрессии со стороны Киева может расцениваться как основание для обращения к Статье 5 устава Североатлантического альянса: нападение на одну либо несколько участников НАТО рассматривается как нападение на весь альянс.

"Украина, как и все государства, участвующие в международной энергетической хартии, должна гарантировать транзит, даже если у нее есть конфликт с другой страной", — напоминает издание и добавляет, что действия, направленные на подрыв безопасности поставки в третьи страны, стало бы для Киева нарушением этих договоренностей.

Сообщение о планах Украины подолвать "Дружбу" стало для Венгрии серьезной угрозой. Если смотреть на ситуацию и с точки зрения международного права, и договоров, такие действия было бы невозможно оправдать.

Ранее американское издание Washington Post со ссылкой на утечку данных Пентагона сообщило о том, что украинский президент Владимир Зеленский за закрытыми дверями предлагал подорвать трубопровод "Дружба", а также оккупировать приграничные территории России.