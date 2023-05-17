МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Экономику США в текущем или следующем году ожидает рецессия, которая продлится около 4-5 лет в силу рекордной величины госдолга, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. Маккарти прокомментировал ход переговоров о повышении потолка госдолга США

"У нас всегда были рецессии. Весь мир периодически переживает рецессии, в том числе и Америка. Последняя рецессия у нас была в 2008 году. Это самый долгий период в истории США без рецессии. Так что она приближается. Я не знаю, когда именно она наступит. Вероятно, это произойдет позднее в текущем или в следующем году, но она наступит, говорю вам", — сказал Роджерс.

По его мнению, предстоящая рецессия, вероятно, продлится "дольше обычного". "В последние годы рецессии длились год, два, три максимум. На сей раз она, вероятно, продлится четыре или пять лет, потому что долг очень, очень велик. И если будет война, еще больше войны, это лишь затянет рецессию еще сильнее", — полагает прославленный инвестор.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ранее в мае не исключил вероятность рецессии, выразив надежду, что в таком случае она будет иметь мягкий характер. Об опасности наступления рецессии предупреждал и президент США Джо Байден, заявивший на минувшей неделе, что при таком развитии событий экономике страны может быть причинен чрезвычайный ущерб.