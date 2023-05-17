МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Семь стран Европы, включая Британию, Германию и Францию, в марте столкнулись с максимальной за современную историю продовольственной инфляцией в годовом выражении, при этом Россия среди всех европейских государств показала наименьший рост цен — лишь 2,4%, следует из расчетов РИА Новости. Годовой рост цен на еду в Великобритании достиг рекорда по итогам апреля

Исторические максимумы в марте зафиксировали Словакия (28,2%), Польша (24%), Германия (21,2%), Британия (19,2%), Бельгия (18%), Франция (15,9%) и Люксембург (13,3%). Среди этих стран сильнее всего инфляция с марта 2022 года ускорилась во Франции — в 5,5 раза. В то же время в Германии, Бельгии, Британии и Люксембурге она подскочила более чем втрое, а в Словакии и Польше — более чем в два раза.

Однако максимальный рост цен на продовольствие в начале весны наблюдался в Венгрии и составил почти 45%. Словакия занимает второе место, а Литва с 27,6% — третье. На четвертой строке расположилась Украина (26,8%), пятерку замыкает Сербия (25,4%).

Выше 20% продовольственная инфляция в марте фиксировалась еще в девяти странах: Эстонии, Латвии, Польше, Чехии, Молдавии, Северной Македонии, Румынии, Германии и Болгарии. Темпы роста цен на продовольствие выше 10% были в 21 стране, включая Швецию, Португалию, Финляндию, Австрию, Грецию и Италию.

Наименьшие значения продуктовой инфляции наблюдались в Норвегии (8,6%), на Кипре (7,1%) и в Швейцарии (6,3%). В России темпы роста цен на продовольствие и безалкогольные напитки составили 2,4%.

При этом за год темпы роста цен на продовольствие выросли в 35 странах, а уменьшились в пяти государствах. Наибольшее снижение за год произошло в России (-17,2 процентного пункта), Белоруссии (-6,4 процентного пункта) и Молдавии (-5,4 процентного пункта).

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на середину мая раскрывших данные за март. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.